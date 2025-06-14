Языковой омбудсмен отреагировал на русские песни во время выступления Верки Сердючки в Киеве

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Национальную полицию Украины с целью надлежащего реагирования из-за российских песен во время выступления Верки Сердючки в Киеве. Кроме того, принято решение об открытии мероприятия государственного контроля в отношении организатора публичного мероприятия, передает УНН.

Детали

Русскоязычным песням не место в украинской столице - это подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, комментируя выступление 13-го июня в Киеве Верки Сердючки, во время которого, в частности, исполнялись русскоязычные песни.

Имеем признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован - отметил Креминь.

Уполномоченным принято решение об открытии мероприятия государственного контроля в отношении организатора публичного мероприятия.

Обращаюсь в Национальную полицию Украины с целью надлежащего реагирования. Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе - это о национальном достоинстве. И ответственность будет - подчеркнул Креминь.

Напомним

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 языкового Закона "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм".