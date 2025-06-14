Ізраїль завдав нових авіаударів по Ірану, загинули 2 людини
Київ • УНН
Ізраїль завдав нових ударів по містах Ірану, де розташовані оборонні споруди та військові бази. Дві людини загинули на ракетному полігоні внаслідок атаки.
Іранські ЗМІ повідомляють про нові ізраїльські удари по містах на заході та північному заході країни, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази, 2 людини загинули на ракетному полігоні на заході Ірану. Про це повідомляє The times of Israel, передає УНН.
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Інформаційні агенції Fars та Mehr повідомляють, що удари завдано по північно-західному місту Тебріз, а також по частинах західних провінцій Лурестан, Хамадан та Керманшах.
Як повідомляють іранські новинні сайти, двоє людей загинули внаслідок атаки Ізраїлю на ракетний об'єкт в Асадабаді на заході Ірану.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.
У відповідь Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Повідомляється про 9 місць ураження.
Внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.
Також УНН писав, що в Ірані заявили, що переговори з США щодо ядерної програми стали неможливими після ударів Ізраїлю. США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю.