Ізраїль завдав нових авіаударів по Ірану, загинули 2 людини

Іранські ЗМІ повідомляють про нові ізраїльські удари по містах на заході та північному заході країни, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази, 2 людини загинули на ракетному полігоні на заході Ірану. Про це повідомляє The times of Israel, передає УНН.

Деталі

Інформаційні агенції Fars та Mehr повідомляють, що удари завдано по північно-західному місту Тебріз, а також по частинах західних провінцій Лурестан, Хамадан та Керманшах.

Як повідомляють іранські новинні сайти, двоє людей загинули внаслідок атаки Ізраїлю на ракетний об'єкт в Асадабаді на заході Ірану.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.

У відповідь Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Повідомляється про 9 місць ураження.

Внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.

Також УНН писав, що в Ірані заявили, що переговори з США щодо ядерної програми стали неможливими після ударів Ізраїлю. США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю.