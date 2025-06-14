Израиль нанес новые авиаудары по Ирану, погибли 2 человека

Иранские СМИ сообщают о новых израильских ударах по городам на западе и северо-западе страны, где расположены ключевые оборонные сооружения и военные базы, 2 человека погибли на ракетном полигоне на западе Ирана. Об этом сообщает The times of Israel, передает УНН.

Детали

Информационные агентства Fars и Mehr сообщают, что удары нанесены по северо-западному городу Тебриз, а также по частям западных провинций Лурестан, Хамадан и Керманшах.

Как сообщают иранские новостные сайты, два человека погибли в результате атаки Израиля на ракетный объект в Асадабаде на западе Ирана.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.

В ответ Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Сообщается о 9 местах поражения.

В результате баллистической атаки Ирана по Израилю погибли три человека, более 80 получили ранения различной степени тяжести. Израильские города подверглись ракетным ударам.

Также УНН писал, что в Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали невозможными после ударов Израиля. США и Иран должны были возобновить переговоры в Омане в воскресенье.