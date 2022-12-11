Боротьба України і РФ за Крим може тривати десятиріччя - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Росія та Україна, які вважають Кримський півострів своєю територією, не відступляться від своїх позицій, боротьба за який може спричинити використання ядерної зброї.
Такі гіпотези висуває видання The Washington Post, передає УНН.
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Саме в Криму в лютому 2014 року, а не в лютому 2022 року, почалося вторгнення Росії та окупація України. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що лише повернення Криму завершить війну і коли Україна переможе своїх російських загарбників.
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“Його повернення (півострова - ред.) означатиме відновлення справжнього миру. Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце — у містах і селах Криму”, – заявив Зеленський у жовтні.
Але для президента Росії анексія Криму стала "опорою його спадщини", яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, яку він не потерпить.
Тому якщо Збройні сили України увійдуть до півострова, це може підштовхнути РФ до радикальних дій, включно з застосуванням ядерної зброї, йдеться в матеріалі.
Як приклад хворобливої реакції росіян на атаки в Криму, WP наводить масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, які Кремль аргументував вибухом та частковим руйнуванням "символу імперських амбіцій" президента РФ путіна в Україні - Керченського мосту.
Нагадаємо
Будь-які мирні переговори в Україні не можуть бути використані для російського переозброєння, заявив у неділю міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, додавши, що не бачить жодних ознак того, що Москва сумлінно сяде за стіл.