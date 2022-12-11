Борьба Украины и РФ за Крым может длиться десятилетие - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Россия и Украина, которые считают Крымский полуостров своей территорией, не отступят от своих позиций, борьба за который может повлечь за собой использование ядерного оружия.
Такие гипотезы выдвигает издание The Washington Post, передает УНН.
Детали
Именно в Крыму в феврале 2014 года, а не в феврале 2022 года, началось вторжение России и оккупация Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что только возвращение Крыма завершит войну и когда Украина победит своих российских захватчиков.
Цитата
“Его возвращение (полуостров – ред.) будет означать восстановление подлинного мира. Потенциал российской агрессии будет полностью уничтожен, когда украинский флаг вернется на свое законное место — в городах и селах Крыма”, – заявил Зеленский в октябре.
Но для президента России аннексия Крыма стала "опорой его наследия", которая развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут красную линию, которую он не потерпит.
Поэтому если Вооруженные силы Украины войдут в полуостров, это может подтолкнуть РФ к радикальным действиям, включая применение ядерного оружия, говорится в материале.
В качестве примера болезненной реакции россиян на атаки в Крыму, WP приводит массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые Кремль аргументировал взрывом и частичным разрушением "символа имперских амбиций" президента РФ путина в Украине - Керченского моста.
Напомним
Любые мирные переговоры в Украине не могут быть использованы для российского перевооружения, заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, добавив, что не видит никаких признаков того, что Москва добросовестно сядет за стол.