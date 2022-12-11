МЗС Великої Британії: "Мирні переговори щодо України не можна використовувати як прикриття для переозброєння росії"

Деталі

Клеверлі сказав, що хоча Велика Британія хоче, щоб мирні переговори проводилися "швидше раніше, ніж пізніше", він повторив, що Україна має встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені.

"Будь-які переговори мають бути реальними, вони повинні бути змістовними, вони не можуть бути просто використані для переозброєння росії та подальшого вербування солдатів", - сказав Клеверлі Sky News.

"Насправді я не бачу нічого, що походило б від російської сторони, що вселяло б у мене впевненість у тому, що володимир путін сумлінно вступає в ці переговори. Його риторика, як і раніше, дуже конфронтаційна".

Доповнення

Заява МЗС Британії прозвучала після того, як експрезидент рф дмитро медведєв заявив, що країна нарощує виробництво зброї нового покоління, щоб захистити себе від ворогів у Європі, США та Австралії.

"Ми нарощуємо виробництво найпотужніших засобів ураження. У тому числі на нових принципах", - сказав медведєв уTelegram.

"Наш ворог окопався не лише у Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він є в Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та низці інших місць, які присягнули на вірність нацистам".

путін неодноразово заявляв, що росія розробляє нові види озброєнь, зокрема гіперзвукову зброю, яка, за його словами, може обійти всі існуючі системи протиракетної оборони.