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МИД Великобритании: "Мирные переговоры по Украине нельзя использовать как прикрытие для перевооружения россии"

Киев • УНН

 • 690861 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Какие-либо мирные переговоры по Украине не могут быть использованы для российского перевооружения, заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, добавив, что не видит никаких признаков того, что Москва добросовестно пойдет на переговоры, передает УНН.

Детали

Клеверли сказал, что хотя Великобритания хочет, чтобы мирные переговоры проводились "скорее раньше, чем позже", он повторил, что Украина должна установить параметры для любых переговоров, которые будут проведены.

"Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто использованы для перевооружения россии и последующей вербовки солдат", - сказал Клеверли Sky News.

"На самом деле я не вижу ничего, что происходило бы от российской стороны, что внушало бы мне уверенность в том, что владимир путин добросовестно вступает в эти переговоры. Его риторика по-прежнему очень конфронтационная".

Дополнение

Заявление МИД Британии прозвучало после того, как экс-президент рф дмитрий медведев заявил, что страна наращивает производство оружия нового поколения, чтобы защитить себя от врагов в Европе, США и Австралии.

"Мы наращиваем производство самых мощных средств поражения. В том числе на новых принципах", - сказал медведев в Telegram.

"Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он есть в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и ряде других мест, которые присягнули на верность нацистам".

путин неоднократно заявлял, что россия разрабатывает новые виды вооружений, в частности гиперзвуковое оружие, которое, по его словам, может обойти все существующие системы противоракетной обороны.

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