Борис Джонсон розкритикував нові справи проти нього часів Partygate
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив розгляд нових звинувачень у порушенні правил карантину Covid як «дивне та неприйнятне». Йому загрожує подальше розслідування скандалу з «Partygate», який допоміг усунути його з посади. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
У вівторок стало відомо, що урядове міністерство передало двом поліцейським підрозділам матеріали про можливі порушення Джонсоном правил пандемії.
58-річного Джонсона було повалено з посади прем'єр-міністра минулого літа після бунту всередині його правлячої партії після кількох місяців звинувачень у порушеннях режиму самоізоляції та інших скандалів.
Він неодноразово заперечував, що він чи його співробітники порушили свої власні обмеження епохи пандемії, проводячи вечірки на Даунінг-стріт.
В рамках кримінального розслідування було оштрафовано десятки його помічників, і Джонсон став першим чинним прем'єр-міністром Великої Британії, викритим у порушенні закону.
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Столична поліція Лондона підтвердила, що вона «оцінює» нову інформацію, отриману за останній тиждень щодо «потенційних порушень» правил боротьби з коронавірусом на Даунінг-стріт у період з червня 2020 року по травень 2021 року.
Інформація була передана Кабінету міністрів, урядовим відомством, яке відповідає за підтримку прем'єр-міністрів та забезпечення ефективної роботи уряду. Нині міністерство готує громадське розслідування заходів у відповідь країни на пандемію.
Джонсон також перебуває під слідством парламентського комітету з привілеїв щодо того, чи збрехав він депутатам про «Partygate» у процесі, який зрештою може призвести до його усунення з посади законодавця.
Однак у заяві, опублікованій офісом Джонсона, йдеться, що його адвокати написали в поліцію, щоб «докладно пояснити, чому кабінет міністрів абсолютно неправий у своїх твердженнях».
«Жодних контактів з містером Джонсоном не було до того, як ці невірні твердження були зроблені як до поліції, так і до Комітету з привілеїв. Це і дивно, і неприйнятно.
«Якою б політичною не була мета, очевидно, що робиться остання відчайдушна спроба продовжити розслідування Комітету з привілеїв, оскільки воно наближалося до завершення, і підірвати позиції пана Джонсона».
Міністр юстиції Алекс Чок заявив у вівторок, що його міністерство не причетне до передачі нових порушень.
«З'ясувалися матеріали, які було передано до держслужби. Держслужба визнала це відповідно до свого кодексу і без втручання міністерства», — сказав Чок радіо LBC.
«Зрештою, правильність рішення залежить від того, що міститься у цих документах. А я цих документів не бачив», - додав він.