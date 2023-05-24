Борис Джонсон розкритикував нові справи проти нього часів Partygate

У вівторок стало відомо, що урядове міністерство передало двом поліцейським підрозділам матеріали про можливі порушення Джонсоном правил пандемії.

58-річного Джонсона було повалено з посади прем'єр-міністра минулого літа після бунту всередині його правлячої партії після кількох місяців звинувачень у порушеннях режиму самоізоляції та інших скандалів.

Він неодноразово заперечував, що він чи його співробітники порушили свої власні обмеження епохи пандемії, проводячи вечірки на Даунінг-стріт.

В рамках кримінального розслідування було оштрафовано десятки його помічників, і Джонсон став першим чинним прем'єр-міністром Великої Британії, викритим у порушенні закону.

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Столична поліція Лондона підтвердила, що вона «оцінює» нову інформацію, отриману за останній тиждень щодо «потенційних порушень» правил боротьби з коронавірусом на Даунінг-стріт у період з червня 2020 року по травень 2021 року.

Інформація була передана Кабінету міністрів, урядовим відомством, яке відповідає за підтримку прем'єр-міністрів та забезпечення ефективної роботи уряду. Нині міністерство готує громадське розслідування заходів у відповідь країни на пандемію.

Джонсон також перебуває під слідством парламентського комітету з привілеїв щодо того, чи збрехав він депутатам про «Partygate» у процесі, який зрештою може призвести до його усунення з посади законодавця.

Однак у заяві, опублікованій офісом Джонсона, йдеться, що його адвокати написали в поліцію, щоб «докладно пояснити, чому кабінет міністрів абсолютно неправий у своїх твердженнях».

«Жодних контактів з містером Джонсоном не було до того, як ці невірні твердження були зроблені як до поліції, так і до Комітету з привілеїв. Це і дивно, і неприйнятно.

«Якою б політичною не була мета, очевидно, що робиться остання відчайдушна спроба продовжити розслідування Комітету з привілеїв, оскільки воно наближалося до завершення, і підірвати позиції пана Джонсона».

Міністр юстиції Алекс Чок заявив у вівторок, що його міністерство не причетне до передачі нових порушень.

«З'ясувалися матеріали, які було передано до держслужби. Держслужба визнала це відповідно до свого кодексу і без втручання міністерства», — сказав Чок радіо LBC.

«Зрештою, правильність рішення залежить від того, що міститься у цих документах. А я цих документів не бачив», - додав він.