Борис Джонсон раскритиковал новые дела против него времен Partygate

Во вторник стало известно, что правительственное министерство передало двум полицейским подразделениям материалы о возможных нарушениях Джонсоном правил пандемии.

58-летний Джонсон был свергнут с поста премьер-министра прошлым летом после бунта внутри его правящей партии после нескольких месяцев обвинений в нарушениях режима самоизоляции и других скандалов.

Он неоднократно отрицал, что он или его сотрудники нарушили свои собственные ограничения эпохи пандемии, проводя вечеринки на Даунинг-стрит.

В рамках уголовного расследования были оштрафованы десятки его помощников, и Джонсон стал первым действующим премьер-министром Великобритании, уличенным в нарушении закона.

Детали

Столичная полиция Лондона подтвердила, что она «оценивает» новую информацию, полученную за последнюю неделю относительно «потенциальных нарушений» правил борьбы с коронавирусом на Даунинг-стрит в период с июня 2020 года по май 2021 года.

Информация была передана Кабинету министров, правительственным ведомством, которое отвечает за поддержку премьер-министров и обеспечение эффективной работы правительства. В настоящее время министерство готовит общественное расследование ответных мер страны на пандемию.

Джонсон также находится под следствием парламентского комитета по привилегиям относительно того, солгал ли он депутатам о «Partygate» в процессе, который в конечном итоге может привести к его отстранению от должности законодателя.

Однако в заявлении, опубликованном офисом Джонсона, говорится, что его адвокаты написали в полицию, чтобы «подробно объяснить, почему кабинет министров абсолютно неправ в своих утверждениях».

«Никаких контактов с мистером Джонсоном не было до того, как эти неверные утверждения были сделаны как в полицию, так и в Комитет по привилегиям. Это и странно, и неприемлемо.

«Какой бы политической ни была цель, очевидно, что предпринимается последняя отчаянная попытка продолжить расследование Комитета по привилегиям, поскольку оно приближалось к завершению, и подорвать позиции г-на Джонсона».

Министр юстиции Алекс Чок заявил во вторник, что его министерство не причастно к передаче новых нарушений.

«Выяснились материалы, которые были переданы в госслужбу. Госслужба признала это в соответствии со своим кодексом и без вмешательства министерства», — сказал Чок радио LBC.

«В конце концов, правильность решения зависит от того, что содержится в этих документах. А я этих документов не видел», — добавил он.