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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Борис Джонсон хоче запросити Зеленського до Великої Британії

Борис Джонсон хоче запросити Зеленського до Великої Британії

Київ • УНН

 • 194488 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує запросити президента України Володимира Зеленського у жовтні до королівства. В планах є здійснити візит до королеви Єлизавети II. Про це в суботу повідомила газета The Sunday Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, окрім візиту до королеви, Зеленський може відвідати з'їзд правлячої Консервативної партії, яка відбудеться у Бірмінгемі.

Джонсон сподівається за допомогою візиту Зеленського підвищити власний рейтинг, який неухильно знижується внаслідок скандалу з вечірками у резиденції на Даунінг-стріт у перші хвилі пандемії коронавірусу. Водночас The Sunday Times не виключає, що у разі продовження війни в Україні Зеленський не залишатиме країну.

Нагадаємо

У Сполученому Королівстві відреагували на закон про аборти в США.

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