Борис Джонсон хоче запросити Зеленського до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує запросити президента України Володимира Зеленського у жовтні до королівства. В планах є здійснити візит до королеви Єлизавети II. Про це в суботу повідомила газета The Sunday Times, передає УНН.
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Як зазначається, окрім візиту до королеви, Зеленський може відвідати з'їзд правлячої Консервативної партії, яка відбудеться у Бірмінгемі.
Джонсон сподівається за допомогою візиту Зеленського підвищити власний рейтинг, який неухильно знижується внаслідок скандалу з вечірками у резиденції на Даунінг-стріт у перші хвилі пандемії коронавірусу. Водночас The Sunday Times не виключає, що у разі продовження війни в Україні Зеленський не залишатиме країну.
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