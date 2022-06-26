Борис Джонсон хоче запросити Зеленського до Великої Британії

Деталі

Як зазначається, окрім візиту до королеви, Зеленський може відвідати з'їзд правлячої Консервативної партії, яка відбудеться у Бірмінгемі.

Джонсон сподівається за допомогою візиту Зеленського підвищити власний рейтинг, який неухильно знижується внаслідок скандалу з вечірками у резиденції на Даунінг-стріт у перші хвилі пандемії коронавірусу. Водночас The Sunday Times не виключає, що у разі продовження війни в Україні Зеленський не залишатиме країну.

Нагадаємо

У Сполученому Королівстві відреагували на закон про аборти в США.