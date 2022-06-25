У Сполученому Королівстві відреагували на закон про аборти в США

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Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у п’ятницю, що рішення Верховного суду скасувати знакове рішення від 1973 року "Роу проти Вейда", яке визнавало конституційне право жінки на аборт, було “великим кроком назад”.

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“Це дуже важливе рішення. Мушу вам сказати, я думаю, що це великий крок назад”, — сказав він на прес-конференції в Кігалі, де він бере участь у зустрічі Співдружності.

“Я завжди вірив в право жінки на вибір, і я дотримуюся цієї точки зору, і тому у Великобританії є закони, які вона має”, — додав Джонсон.

Контекст

Суд, у якому домінують консерватори, скасував знаменне рішення у справі “Роу проти Уейда” 1973 року, яке закріпило право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.

У справі йшлося про те, що жінки мають право на аборт на підставі конституційного права на недоторканність приватного життя над власним тілом.

Верховний суд США в п’ятницю, 24 червня, скасував це право.