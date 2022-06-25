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У Сполученому Королівстві відреагували на закон про аборти в США

У Сполученому Королівстві відреагували на закон про аборти в США

Київ • УНН

 • 221577 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що таке рішення є "великим кроком назад". Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у п’ятницю, що рішення Верховного суду скасувати знакове рішення від 1973 року "Роу проти Вейда", яке визнавало конституційне право жінки на аборт, було “великим кроком назад”.

Цитата

“Це дуже важливе рішення. Мушу вам сказати, я думаю, що це великий крок назад”, — сказав він на прес-конференції в Кігалі, де він бере участь у зустрічі Співдружності.

“Я завжди вірив в право жінки на вибір, і я дотримуюся цієї точки зору, і тому у Великобританії є закони, які вона має”, — додав Джонсон.

Контекст

Суд, у якому домінують консерватори, скасував знаменне рішення у справі “Роу проти Уейда” 1973 року, яке закріпило право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.

У справі йшлося про те, що жінки мають право на аборт на підставі конституційного права на недоторканність приватного життя над власним тілом.

Верховний суд США в п’ятницю, 24 червня, скасував це право.

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