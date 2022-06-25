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В Соединенном Королевстве отреагировали на закон об абортах в США

Киев • УНН

 • 221573 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на закон об абортах в США, заявив, что такое решение является "большим шагом назад". Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что решение Верховного суда отменить знаковое решение от 1973 года “Роу против Вейда”, которое признавало конституционное право женщины на аборт, было “большим шагом назад”.

Цитата

“Это очень важное решение. Должен вам сказать, я думаю, что это большой шаг назад”, — сказал он на пресс-конференции в Кигале, где он участвует в встрече Содружества.

“Я всегда верил в право женщины на выбор, и я придерживаюсь этой точки зрения, и поэтому в Великобритании есть законы, которые она имеет”, — добавил Джонсон.

Контекст

Суд, в котором доминируют консерваторы, отменил знаменательное решение по делу “Роу против Уэйда” 1973 года, которое закрепило право женщины на аборт, заявив, что теперь отдельные штаты могут сами разрешать или ограничивать эту процедуру.

В деле говорилось о том, что женщины имеют право на аборт на основании конституционного права на неприкосновенность частной жизни над собственным телом.

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил это право.

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