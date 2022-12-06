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Борги країн, що розвиваються, досягли 12 трлн дол за десятиліття - Світовий банк

Борги країн, що розвиваються, досягли 12 трлн дол за десятиліття - Світовий банк

Київ • УНН

 • 740125 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зовнішній борг країн, що розвиваються, більш ніж подвоївся в порівнянні з десятирічною давністю і досяг 12 трлн дол у 2021 році, заявив у вівторок Світовий банк, попередивши, що боргова криза, з якою зіткнулися ці країни, посилилася, передає УНН.

Деталі

Пандемія змусила багато країн брати більше запозичень, і президент Світового банку Девід Малпасс попередив, що світ зіткнувся з п'ятою хвилею боргової кризи.

"Багато країн вже зіткнулися або ризикують зіткнутися з борговою кризою через зростаючу глобальну інфляцію та підвищення відсоткових ставок", - заявив він.

За даними Світового банку, цього року глобальне зростання різко сповільниться, а ризик світової рецесії у 2023 році зросте на тлі "одного з найбільш синхронних епізодів на міжнародному рівні… посилення політики" за останні 50 років.

"Для скорочення боргу, підвищення прозорості та сприяння швидшій реструктуризації необхідний комплексний підхід, щоб країни могли зосередитися на витратах, що підтримують зростання та скорочують бідність", - додав Малпасс.

Світовий банк повідомив у пресрелізі, що найбідніші країни, які мають право брати кредити у Міжнародної асоціації розвитку (МАР), нині витрачають понад десяту частину своїх доходів від експорту на обслуговування свого довгострокового державного та гарантованого державою зовнішнього боргу.

Це найвища частка з 2000 року, додав директор.

У звіті також підтверджується зміна складу кредиторів. Станом на кінець 2021 року 61 відсоток державного та гарантованого державою боргу країн з низьким та середнім рівнем доходу припадав на частку приватних кредиторів у порівнянні з 46 відсотками у 2010 році.

У країнах, що мають право на участь у МАР, частка приватних кредиторів збільшилася вчетверо з 2010 року до 21 відсотка у 2021 році, а відношення зовнішнього боргу до валового національного доходу зросло з однієї п'ятої до 36,2 відсотка за той же період

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