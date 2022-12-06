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Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл за десятилетие - Всемирный банк

Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл за десятилетие - Всемирный банк

Киев • УНН

 • 740125 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Внешний долг развивающихся стран более чем удвоился по сравнению с десятилетней давностью и достиг 12 трлн долл в 2021 году, заявил во вторник Всемирный банк, предупредив, что долговой кризис, с которым столкнулись эти страны, усилился, передает УНН.

Детали

Пандемия заставила многие страны брать больше заимствований, и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что мир столкнулся с пятой волной долгового кризиса.

"Многие страны уже столкнулись или рискуют столкнуться с долговым кризисом из-за растущей глобальной инфляции и повышения процентных ставок", - заявил он.

По данным Всемирного банка, в этом году глобальный рост резко замедлится, а риск мировой рецессии в 2023 году вырастет на фоне "одного из наиболее синхронных эпизодов на международном уровне… усиления политики" за последние 50 лет.

"Для сокращения долга, повышения прозрачности и содействия более быстрой реструктуризации необходим комплексный подход, чтобы страны могли сосредоточиться на расходах, поддерживающих рост и сокращающих бедность", - добавил Малпасс.

Всемирный банк сообщил в пресс-релизе, что беднейшие страны, которые имеют право брать кредиты у Международной ассоциации развития (МАР), ныне тратят более десятой части своих доходов от экспорта на обслуживание своего долгосрочного государственного и гарантированного государством внешнего долга.

Это самая высокая доля с 2000 года, добавил директор.

В отчете также подтверждается изменение состава кредиторов. По состоянию на конец 2021 года 61 процент государственного и гарантированного государством долга стран с низким и средним уровнем дохода приходился на долю частных кредиторов по сравнению с 46 процентами в 2010 году.

В странах, имеющих право на участие в МАР, доля частных кредиторов увеличилась вчетверо с 2010 года до 21 процента в 2021 году, а отношение внешнего долга к валовому национальному доходу выросло с одной пятой до 36,2 процента за тот же период

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