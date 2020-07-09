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Болтон: Трамп готовий вивести війська США з Південної Кореї

Болтон: Трамп готовий вивести війська США з Південної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп готовий наказати скоротити або навіть вивести американські війська з Південної Кореї і Японії, якщо Сеул і Токіо не погодяться підвищити плату за їх розміщення відповідно до вимог господаря Білого дому. З таким попередженням виступив колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в опублікованому в четвер інтерв’ю японській газеті Sankei, передає УНН.

“На відміну від усіх попередніх американських президентів, — сказав він, — Трамп дійсно може прийняти рішення про виведення військ. Його вимогу про підвищення плати слід сприймати більш серйозно”. На думку Болтона, Трамп з більшою ймовірністю може віддати наказ про виведення американських військ не з Японії, а з Південної Кореї, з якої йдуть зараз дуже важкі переговори про збільшення внеску Сеула за їх розміщення.

В інтерв’ю колишній помічник також допустив, що Трамп може піти на нові прямі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб заробити очки перед виборами президента США в листопаді. “Є ймовірність, — сказав Болтон, — що така зустріч відбудеться в жовтні”. Однак, на його думку, “ніякого прогресу від цього очікувати не слід, оскільки Північна Корея має намір твердо дотримуватися своєї ядерної програми”.

У своїх опублікованих раніше мемуарах колишній помічник президента повідомив, що США в минулому році зажадали від Японії виділяти щорічно на утримання американських військових баз в країні по 8 млрд доларів — в 4,3 рази більше, ніж зараз. Болтон повідомив, що сам повідомив про це японське керівництво в липні минулого року під час візиту в Токіо. Трамп, йдеться в книзі, наказав своєму помічникові пригрозити повним виведенням американських військ з Японії, якщо вона відмовиться збільшувати свої витрати на утримання баз.

Уряд Японії до цих пір офіційно відкидав чутки про те, що Вашингтон вимагає від нього різко збільшити асигнування на військові об’єкти США. Витрати Токіо на утримання американських військових баз у 2019 фінансовому році (закінчився 31 березня 2020 року) склали 197,4 млрд ієн (понад 1,8 млрд доларів за поточним курсом). Японія, зокрема, оплачує всі комунальні витрати, пов’язані з цими об’єктами, а також бере на себе зарплату їх місцевого персоналу.

Болтон був відправлений у відставку з поста помічника з національної безпеки в вересні минулого року. Його мемуари, що містять досить негативні оцінки діяльності Трампа, були опубліковані в червні нинішнього року.

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