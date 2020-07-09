Болтон: Трамп готов вывести войска США из Южной Кореи и Японии

“В отличие от всех прежних американских президентов, — сказал он, — Трамп действительно может принять решение о выводе войск. Его требование о повышении платы следует воспринимать более серьезно”. По мнению Болтона, Трамп с большей вероятностью может отдать приказ о выводе американских войск не из Японии, а из Южной Кореи, с которой идут сейчас очень трудные переговоры об увеличении взноса Сеула за их размещение.

В интервью бывший помощник также допустил, что Трамп может пойти на новые прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы заработать очки перед выборами президента США в ноябре. “Есть вероятность, — сказал Болтон, — что такая встреча произойдет в октябре”. Однако, по его мнению, “никакого прогресса от этого ожидать не следует, поскольку Северная Корея намерена твердо придерживаться своей ядерной программы”.

В своих опубликованных ранее мемуарах бывший помощник президента сообщил, что США в прошлом году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по 8 млрд долларов — в 4,3 раза больше, чем сейчас. Болтон сообщил, что сам уведомил об этом японское руководство в июле прошлого года во время визита в Токио. Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если она откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.

Правительство Японии до сих пор официально отвергало слухи о том, что Вашингтон требует от него резко увеличить ассигнования на военные объекты США. Расходы Токио на содержание американских военных баз в 2019 финансовом году (закончился 31 марта 2020 года) составили 197,4 млрд иен (более 1,8 млрд долларов по текущему курсу). Япония, в частности, оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Трампа, были опубликованы в июне нынешнего года.