Болівія розриває відносини з Ізраїлем. Чилі та Колумбія відкликали своїх послів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Болівії розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в секторі Газа. Тим часом Чилі та Колумбія відкликали своїх послів у Тель-Авіві для консультацій. Про це повідомляє Аль-Джазіра, пише УНН.
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"Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини з ізраїльською державою на знак засудження агресивного та непропорційного військового наступу Ізраїлю в секторі Газа", — заявив заступник міністра закордонних справ Фредді Мамані.
Міністр президента Болівії Марія Нела Прада також оголосила, що країна надішле гуманітарну допомогу в Газу.
"Ми вимагаємо припинити атаки в секторі Газа, які наразі спричинили тисячі смертей цивільного населення та примусове переміщення палестинців", — повідомила вона.
Деталі
У середу Ізраїль звинуватив Болівію в "капітуляції перед тероризмом і режимом аятол в Ірані". У заяві міністерство закордонних справ намагалося применшити рішення Болівії, заявивши, що "відносини між країнами все одно були позбавлені змісту" після того, як Луїс Арсе склав присягу як президент.
Зазначається, що Колумбія та Чилі також відкликали своїх послів для консультацій, засудивши загибель мирних жителів у Газі та закликавши до припинення вогню.
Тим часом терористичне угруповання ХАМАС, привітало рішення Болівії та закликала арабські країни, які нормалізували свої відносини з Тель-Авівом, зробити те ж саме.
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