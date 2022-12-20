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Болгарія почала розслідування щодо проросійських воєнізованих формувань

Болгарія почала розслідування щодо проросійських воєнізованих формувань

Київ • УНН

 • 511112 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прокуратура Софії, столиці Болгарії, наказала контррозвідці країни розпочати розслідування діяльності ймовірно проросійських воєнізованих формувань після того, як стало відомо, що ця організація скоїла злочини проти країни. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.

Цитата

"Ми захищаємо інтереси наших європейських і євроатлантичних партнерів. Ми не можемо допустити зловмисного російського впливу в Болгарії", – заявив генеральний прокурор країни Іван Гешев, пообіцявши, що більше інформації буде надано після завершення розслідування.

Деталі

Дві зареєстровані в Болгарії неурядові організації, BNO Shipka і BND Shipka, перебувають у центрі уваги влади через їхні зв'язки з так званим військовим об'єднанням "Левскі" та активізацію діяльності в Болгарії після окупації росією Криму у 2014 році.

Згідно з розслідуванням Bellingcat, ці дві групи пропонують добровольцям спеціалізовану підготовку, яку проводять російські колишні інструктори спецназу, а також проводять антиєвропейську та антинатівську пропаганду, ведуть риторику антиурядового повстання, заборону політичних партій та поширюють расистські та антисемітські теорії змови.

Окрім цього, як вказано, вони відкрито заявили про свій намір змінити конституційний лад Болгарії. Організації також організували полювання на сирійських іммігрантів на горі Странджа під час першої кризи біженців та активно поширювали фейкові новини під час пандемії.

Чоловік з псевдонімом лейтенант Вальтер Калашніков заявив, що є лідером цих організацій. Його справжнє ім'я - Дончо Русєв. Згідно з відкритою інформацією, він народився 1959 року в селі Булгарово, закінчив сержантську школу в Шумені й до 1981 року служив сержантом у танковій дивізії в Айтосі. У 1996 році Русєв фігурує як власник охоронної компанії Walter Catani, яка хвалиться тим, що "скликала" в Болгарії зустріч лідерів глобального тресту безпеки за участю колишніх офіцерів Моссаду, КДБ і ЦРУ.

Він також пов'язаний зі сторінкою у Facebook під назвою "Болгарія і росія – одна історія, одна мова, одна віра, один народ", яку використовує проросійська популістська партія "Возрождение" для розповсюдження передвиборчих повідомлень і реклами.

Нагадаємо

У жовтні сайт адміністрації президента Болгарії піддався масовій DDoS-атаці. Країна звинуватила у масштабній хакерській атаці росію.

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