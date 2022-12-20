Болгария начала расследование в отношении пророссийских военизированных формирований

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"Мы защищаем интересы наших европейских и евроатлантических партнеров. Мы не можем допустить злонамеренного российского влияния в Болгарии", – заявил генеральный прокурор Иван Гешев, пообещав, что больше информации будет предоставлено после завершения расследования.

Детали

Две зарегистрированные в Болгарии неправительственные организации, BNO Shipka и BND Shipka, находятся в центре внимания властей из-за их связей с так называемым военным объединением "Левски" и активизации деятельности в Болгарии после оккупации россией Крыма в 2014 году.

Согласно расследованию Bellingcat, эти две группы предлагают добровольцам специализированную подготовку, которую проводят российские бывшие инструкторы спецназа, а также проводят антиевропейскую и антинатовскую пропаганду, ведут риторику антиправительственного восстания, запрет политических партий и распространяют расистские и антисемитские теории заговора.

Кроме этого, как указано, они открыто заявили о своем намерении изменить конституционный строй Болгарии. Организации также организовали охоту на сирийских иммигрантов на горе Странджа во время первого кризиса беженцев и активно распространяли фейковые новости во время пандемии.

Мужчина с псевдонимом лейтенант Вальтер Калашников заявил, что является лидером этих организаций. Его настоящее имя – Дончо Русев. Согласно открытой информации, он родился в 1959 году в селе Булгарово, окончил сержантскую школу в Шумене и до 1981 года служил сержантом в танковой дивизии в Айтосе. В 1996 году Русев фигурирует как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвастается тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Он также связан со страницей в Facebook под названием "Болгария и россия – одна история, один язык, одна вера, один народ", которую использует пророссийская популистская партия "Возрождение" для распространения предвыборных сообщений и рекламы.

Напомним

В октябре сайт администрации президента Болгарии подвергся массовой DDoS-атаке. Страна обвинила в масштабной хакерской атаке россия.