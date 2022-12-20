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Болгария начала расследование в отношении пророссийских военизированных формирований

Киев • УНН

 • 511112 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Прокуратура Софии, столицы Болгарии, приказала контрразведке страны начать расследование деятельности предположительно пророссийских военизированных формирований после того, как стало известно, что эта организация совершила преступления против страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Мы защищаем интересы наших европейских и евроатлантических партнеров. Мы не можем допустить злонамеренного российского влияния в Болгарии", – заявил генеральный прокурор Иван Гешев, пообещав, что больше информации будет предоставлено после завершения расследования.

Детали

Две зарегистрированные в Болгарии неправительственные организации, BNO Shipka и BND Shipka, находятся в центре внимания властей из-за их связей с так называемым военным объединением "Левски" и активизации деятельности в Болгарии после оккупации россией Крыма в 2014 году.

Согласно расследованию Bellingcat, эти две группы предлагают добровольцам специализированную подготовку, которую проводят российские бывшие инструкторы спецназа, а также проводят антиевропейскую и антинатовскую пропаганду, ведут риторику антиправительственного восстания, запрет политических партий и распространяют расистские и антисемитские теории заговора.

Кроме этого, как указано, они открыто заявили о своем намерении изменить конституционный строй Болгарии. Организации также организовали охоту на сирийских иммигрантов на горе Странджа во время первого кризиса беженцев и активно распространяли фейковые новости во время пандемии.

Мужчина с псевдонимом лейтенант Вальтер Калашников заявил, что является лидером этих организаций. Его настоящее имя – Дончо Русев. Согласно открытой информации, он родился в 1959 году в селе Булгарово, окончил сержантскую школу в Шумене и до 1981 года служил сержантом в танковой дивизии в Айтосе. В 1996 году Русев фигурирует как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвастается тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Он также связан со страницей в Facebook под названием "Болгария и россия – одна история, один язык, одна вера, один народ", которую использует пророссийская популистская партия "Возрождение" для распространения предвыборных сообщений и рекламы.

Напомним

В октябре сайт администрации президента Болгарии подвергся массовой DDoS-атаке. Страна обвинила в масштабной хакерской атаке россия.

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