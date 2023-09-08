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Болгарія озброює берегову охорону ракетами через загрозу з боку росії - прем'єр

Болгарія озброює берегову охорону ракетами через загрозу з боку росії - прем'єр

Київ • УНН

 • 418760 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Болгарія озброює берегову охорону ракетами з огляду на загрози від росії у Чорному морі. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, пише Novinite, передає УНН.

Деталі 

Прем'єр-міністр зауважив що це необхідно, щоб "ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст".

На думку Денкова, Болгарія має розвивати потенціал військово-морських сил, аби ті мали необхідний рівень підготовки для захисту країни.

Цитата 

"Зараз ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", - сказав представник уряду, а також наголосив, що  ракетні удари з боку росії по Варні у 1915 році були здійснені з води.

Національний інтерес Болгарії,за словами Денкова, полягає в тому, щоб лінія фронту та агресор в особі росії були якнайдалі від кордонів країни. Це також сприяло тому, що Болгарія всіляко підтримує Україну.

"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час, щоб болгарські громадяни розплющили очі на те, що є агресор, який хоче відновити імперський вплив", – сказав урядовець.

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Нагадаємо

Зазначається, що уночі у четвер упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

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