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Болгария вооружает береговую охрану ракетами из-за угрозы со стороны России - премьер

Киев • УНН

 • 418758 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Болгария вооружает береговую охрану ракетами, учитывая угрозы от России в Черном море. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, пишет Novinite, передает УНН.

Детали 

Премьер-министр отметил что это необходимо, чтобы "никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам".

По мнению Денкова, Болгария должна развивать потенциал военно-морских сил, чтобы те имели необходимый уровень подготовки для защиты страны.

Цитата 

"Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не осмелился приблизиться к нашим черноморским городам", - сказал представитель правительства, а также подчеркнул, что  ракетные удары со стороны россии по Варне в 1915 году были осуществлены с воды.

Национальный интерес Болгарии, по словам Денкова, заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице россии были как можно дальше от границ страны. Это также способствовало тому, что Болгария всячески поддерживает Украину.

"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", – сказал чиновник.

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Напомним

Отмечается, что ночью в четверг в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

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