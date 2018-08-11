Боксер Усик очолив рейтинг IBF
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії українець Олександр Усик вийшов на перший рядок у престижному світовому рейтингу IBF, повідомляє УНН з посиланням на дані рейтингу.
Одразу за нашим чемпіоном розмістився росіянин Руслан Файфер. Трійку замкнув американець Ендрю Табіті. Далі йде південноафриканець Кевін Лерена і росіянин Юрій Кашинський.
Примітно, що попередній опонент Усика по фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії Мурат Гассієв посідає тільки шостий щабель. Ще один колишній суперник українця поляк Кшиштоф Гловацкі на 7 місці.
Нагадаємо, що Усик не буде завершувати кар'єру в найближчі сім років.
Як повідомляв УНН, Усик на відпочинку з Ломаченко влаштував конкурс синхронних стрибків у воду.