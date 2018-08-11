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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13964 перегляди

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Боксер Усик очолив рейтинг IBF

Київ • УНН

 • 14952 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії українець Олександр Усик вийшов на перший рядок у престижному світовому рейтингу IBF, повідомляє УНН з посиланням на дані рейтингу.

Боксер Усик очолив рейтинг IBF

Одразу за нашим чемпіоном розмістився росіянин Руслан Файфер. Трійку замкнув американець Ендрю Табіті. Далі йде південноафриканець Кевін Лерена і росіянин Юрій Кашинський.

Примітно, що попередній опонент Усика по фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії Мурат Гассієв посідає тільки шостий щабель. Ще один колишній суперник українця поляк Кшиштоф Гловацкі на 7 місці.

Нагадаємо, що Усик не буде завершувати кар'єру в найближчі сім років

Як повідомляв УНН, Усик на відпочинку з Ломаченко влаштував конкурс синхронних стрибків у воду.

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