Боксер Усик возглавил рейтинг IBF
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вышел на первую строчку в престижном мировом рейтинге IBF, сообщает УНН со ссылкой на данные рейтинга.
Сразу за нашим чемпионом разместился россиянин Руслан Файфер. Тройку замкнул американец Эндрю Табити. Далее идет южноафриканец Кевин Лерен и россиянин Юрий Кашинский.
Примечательно, что предыдущий оппонент Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает только шестую ступень. Еще один бывший соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки на 7 месте.
Напомним, что Усик не будет завершать карьеру в ближайшие семь лет.
Как сообщал УНН, Усик на отдыхе с Ломаченко устроил конкурс по синхронным прыжкам в воду.