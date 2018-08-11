Боксер Усик возглавил рейтинг IBF

Сразу за нашим чемпионом разместился россиянин Руслан Файфер. Тройку замкнул американец Эндрю Табити. Далее идет южноафриканец Кевин Лерен и россиянин Юрий Кашинский.

Примечательно, что предыдущий оппонент Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает только шестую ступень. Еще один бывший соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки на 7 месте.

Напомним, что Усик не будет завершать карьеру в ближайшие семь лет.

Как сообщал УНН, Усик на отдыхе с Ломаченко устроил конкурс по синхронным прыжкам в воду.