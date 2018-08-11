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Боксер Усик возглавил рейтинг IBF

Киев • УНН

 • 14952 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вышел на первую строчку в престижном мировом рейтинге IBF, сообщает УНН со ссылкой на данные рейтинга.

Боксер Усик возглавил рейтинг IBF

Сразу за нашим чемпионом разместился россиянин Руслан Файфер. Тройку замкнул американец Эндрю Табити. Далее идет южноафриканец Кевин Лерен и россиянин Юрий Кашинский.

Примечательно, что предыдущий оппонент Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает только шестую ступень. Еще один бывший соперник украинца поляк Кшиштоф Гловацки на 7 месте.

Напомним, что Усик не будет завершать карьеру в ближайшие семь лет.

Как сообщал УНН, Усик на отдыхе с Ломаченко устроил конкурс по синхронным прыжкам в воду.

Украинские Национальные Новости

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