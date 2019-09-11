Боксер Ломаченко оцінив можливість переходу в більш важкий ваговий дивізіон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO Василь Ломаченко зізнався, що найближчим часом не міркує про підняття в більш важку вагову категорію, повідомляє УНН з посиланням на Loma TV.
"Після поєдинку з Кемпбеллом я реально розумію, що для мене це великі затрати боксувати в даній категорії в фізичному плані. Мені потрібно в два рази більше зробити роботи, щоб підібратися і нанести удар, а потім піти неушкодженим. Я не хотів би думати зараз про перехід в більш важку вагу", - наголосив українець.
Як повідомляв УНН, колишній чемпіон світу та суперник Олександра Усик - Тоні Беллью, прокоментував виступ Ломаченка у бою з Кемпбеллом.