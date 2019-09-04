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Ексчемпіон світу Беллью назвав Ломаченка особливим талантом

Ексчемпіон світу Беллью назвав Ломаченка особливим талантом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ексчемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Беллью поділився думкою про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченко, інформує УНН з посиланням на "Luckypunch.net".

Беллью був щедрий на похвалу на адресу Ломаченка, оцінивши в першу чергу, його роботу ніг.

"Василь Ломаченко - неймовірний. Він самий навчений боксер з часів Роя Джонса-молодшого. У нього неймовірні руху, техніка, він - матриця. Ломаченко - єдиний боксер за все моє життя, на якого я хочу бути схожим. Він особливий талант. Його особлива якість - це ноги, а ноги в боксі, як ви знаєте, - це все. Ніхто в боксі не має кращих ніг, ніж Василь Ломаченко. Вони диктують, як ти будеш атакувати, як захищатися, як бити і все інше. Хлопець просто геній", - зауважив Беллью.

Як повідомляв УНН, Беллью, який програв у заключному бою кар'єри Олександру Усику, відніс Ломаченка та Усика до трійки кращих боксерів світу. 

Українські Національні Новини

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