Ексчемпіон світу Беллью назвав Ломаченка особливим талантом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ексчемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Беллью поділився думкою про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченко, інформує УНН з посиланням на "Luckypunch.net".
Беллью був щедрий на похвалу на адресу Ломаченка, оцінивши в першу чергу, його роботу ніг.
"Василь Ломаченко - неймовірний. Він самий навчений боксер з часів Роя Джонса-молодшого. У нього неймовірні руху, техніка, він - матриця. Ломаченко - єдиний боксер за все моє життя, на якого я хочу бути схожим. Він особливий талант. Його особлива якість - це ноги, а ноги в боксі, як ви знаєте, - це все. Ніхто в боксі не має кращих ніг, ніж Василь Ломаченко. Вони диктують, як ти будеш атакувати, як захищатися, як бити і все інше. Хлопець просто геній", - зауважив Беллью.
Як повідомляв УНН, Беллью, який програв у заключному бою кар'єри Олександру Усику, відніс Ломаченка та Усика до трійки кращих боксерів світу.