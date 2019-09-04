Экс-чемпион мира Беллью назвал Ломаченко особым талантом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на "Luckypunch.net".
Беллью был щедр на похвалу в адрес Ломаченко, оценив в первую очередь, его работу ног.
"Василий Ломаченко - невероятный. Он самый обученный боксер со времен Роя Джонса-младшего. У него невероятные движения, техника, он - матрица. Ломаченко - единственный боксер за всю мою жизнь, на которого я хочу быть похожим. Он особый талант. Его особое качество - это ноги, а ноги в боксе, как вы знаете, - это все. Никто в боксе не имеет лучших ног, чем Василий Ломаченко. Они диктуют, как ты будешь атаковать, как защищаться, как бить и все остальное. Парень просто гений", - отметил Беллью.
Как сообщал УНН, Беллью, который проиграл в заключительном бою карьеры Александру Усику, отнес Ломаченко и Усика в тройку лучших боксеров мира.