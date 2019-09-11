Боксер Ломаченко оценил возможность перехода в более тяжелый весовой дивизион
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO Василий Ломаченко признался, что в ближайшее время не рассуждает о повышении в более тяжелую весовую категорию, сообщает УНН со ссылкой на Loma TV.
"После поединка с Кэмпбеллом я реально понимаю, что для меня это большие затраты боксировать в данной категории в физическом плане. Мне нужно в два раза больше сделать работы, чтобы подобраться и нанести удар, а потом пойти невредимым. Я не хотел бы думать сейчас о переход в более тяжелый вес", - отметил украинец.
Как сообщал УНН, бывший чемпион мира и соперник Александра Усик - Тони Беллью, прокомментировал выступление Ломаченко в бою с Кэмпбеллом.