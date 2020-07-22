Боксер Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона світу

Дерев'янченко та чемпіон WBC в середній вазі Джермалл Чарлі (30-0, 22 КО) уклали угоду про проведення поєдинку.

За повідомленням промоутерської компанії "Showtime" боксери вийдуть у ринг 26 вересня.

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Примітно, що Чарло став регулярним чемпіоном WBC після того, як організація підвищила Сауля Альвареса до статусу франчайзингового чемпіона.

Зауважимо, що загалом "Showtime" оголосили та виклали розклад щодо проведення восьми боїв за участі володарів чемпіонських поясів. Протистояння проходитимуть з серпня і до кінця року.