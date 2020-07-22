Боксер Деревянченко проведет бой за титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проведет бой за чемпионский пояс WВC, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутерской компании "Showtime".
Деревянченко и чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарли (30-0, 22 КО) заключили соглашение о проведении поединка.
По сообщению промоутерской компании "Showtime" боксеры выйдут на ринг 26 сентября.
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Примечательно, что Чарли стал регулярным чемпионом WBC после того, как организация повысила Сауля Альвареса к статусу франчайзингового чемпиона.
Отметим, что в целом "Showtime" объявили и выложили расписание по проведению восьми боев с участием обладателей чемпионских поясов. Противостояния будут проходить с августа и до конца года.