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Boeing на цьому тижні проведе перший політ нового літака 777X - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Компанія Boeing планує здійснити перший тестовий політ нового лайнера моделі 777X на цьому тижні. Про це повідомляє у вівторок агентство Reuters з посиланням на два джерела, пише УНН.

Boeing на цьому тижні проведе перший політ нового літака 777X - ЗМІ

Співрозмовник, близький до одного з клієнтів Boeing, заявив, що політ пройде в четвер або п’ятницю на базі компанії неподалік від Сіетла (штат Вашингтон). Друге джерело не уточнило день тижня випробування, однак підтвердив, що воно пройде на цьому тижні.

Boeing поки не прокоментувала дані відомості.

У липні Boeing прийняла рішення перенести перший політ лайнера 777X на початок 2020 року в зв’язку з проблемами з розробкою двигуна. Спочатку він планувався на осінь 2019 року, а перші поставки замовникам очікувалися в 2020 році.

У березні телеканал CNN повідомив про першу презентацію новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X — найдовшого пасажирського літака у світі. За інформацією телекомпанії, нова модель також має стати найбільшим у світі пасажирським повітряним судном з двома двигунами.

Додамо, що раніше фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність.

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