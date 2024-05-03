кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників. Про це розповів митрополит ставропольський і невинномиський кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ. Повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

московський піп запевняє, що сьогодні міністерство нападу рф має дуже тісні зв’язки із російською церквою і це питання вирішиться найближчим часом. І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх кіріл є агентом кдб по кличці "михайлов" і має генеральське звання фсб росії. Його попередник алексій ІІ (олексій рідігер) також був агентом кдб під псевдонімом "дроздов", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у війні проти України кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури. Домінуючою тут є саме рпц, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх парафіянин. Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта.

Нагадаємо

ПАРЄ засуджує патріарха кирила та ієрархію російської православної церкви як співучасників військових злочинів росії проти України, звинувачуючи їх у просуванні ідеології "русского мира" для виправдання вторгнення і називаючи його "священною війною".