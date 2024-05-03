кремлевская церковь намерена направить на фронт в Украину "для духовной помощи российским военнослужащим" около 1300 священников. Об этом рассказал митрополит ставропольский и невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского ТВ. Сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

московский поп уверяет, что сегодня министерство нападения рф имеет очень тесные связи с русской церковью и этот вопрос решится в ближайшее время. И так оно на самом деле и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом кгб по кличке "михайлов" и имеет генеральское звание фсб россии. Его предшественник алексий II (алексей ридигер) также был агентом кгб под псевдонимом "дроздов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в войне против Украины кремль в значительной степени полагается на подконтрольные ему религиозные структуры. Доминирующей здесь является именно рпц, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан. Известно как еще в начале вторжения в Украину в 2014 году эта псевдоцерковь организовывала многолюдные крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам не пропустить армию оккупанта.

Напомним

ПАСЕ осуждает патриарха кирилла и иерархию русской православной церкви как соучастников военных преступлений россии против Украины, обвиняя их в продвижении идеологии "русского мира" для оправдания вторжения и называя его "священной войной".