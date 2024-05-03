Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126038 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117392 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108120 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126431 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125151 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119402 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115168 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101995 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

Около 1300 московских священников присоединятся к оккупационной армии кремля в Украине, чтобы оказывать "духовную помощь" российским солдатам.

Война •   •  7160 просмотра
Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА

Удар рф пришелся на Холодногорский район Харькова, что повлекло пожар частного дома, жертвы до сих пор устанавливаются.

Война •   •  6426 просмотра
россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА

В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Правительство Канады предоставило аэрокосмическим компаниям Airbus и Bombardier исключения из ограничений на использование российского титана несмотря на санкции, что вызвало возмущение посла Украины и побудило комитет по иностранным делам Палаты общин провести слушания по поводу этого решения.

политика •   •  7885 просмотра
В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА

Российские войска атакуют Харьковский район, жителей призвали укрыться в укрытиях.

Война •   •  7877 просмотра
Оккупанты наносят удары по Харьковской области - ОВА

В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии

НАТО осудила злонамеренную кибер-кампанию россии против Социал-демократической партии Германии и чешских институтов. Альянс рассматривает скоординированные ответные меры.

Новости Мира •   •  7555 просмотра
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии

На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

Жителей Харькова, 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, подозревали в мошенничестве за то, что они публиковали объявления о продаже несуществующих кошек и щенков, требовали предоплату и исчезали после получения денег.

Криминал и ЧП •   •  7360 просмотра
На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

"Газпром" сообщил о рекордных убытках за последние 25 лет в размере 6,8 млрд долларов в 2023 году, из-за резкого сокращения поставок газа в Европу.

Новости Мира •   •  7553 просмотра
"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу

Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Германия вызвала российского посла после завершения расследования прошлогодней кибератаки на сервер СДПС. Расследование установило, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, поддерживаемая российским государством.

Новости Мира •   •  7866 просмотра
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Президент Зеленский посетил Хмельницкую область, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.

Война •   •  10745 просмотра
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Алексей Чернышов и Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, а также обменялись мнениями по энергетическому переходу и декарбонизации.

Экономика •   •  11029 просмотра
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах