Bloomberg: Тереза Мей планує переконати ЄС вислати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Велика Британія надає розвідувальні дані по “справі Скрипаля” ключовим союзникам з метою переконати їх вислати російських дипломатів з інших європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
За словами співрозмовників, прем’єр Великої Британії Тереза Мей буде переконувати країни ЄС, щоб ті наслідували її приклад і оголосили про висилку російських дипломатів.
Мей буде попереджати про загрозу, яку несе вся Росія у всій Європі урядом Володимира Путіна під час обіду з іншими лідерами на саміті ЄС в Брюсселі в четвер, сказав журналістам високопоставлений британський чиновник.
З посиланням на високопоставленого британського чиновника агентство повідомляє, що Мей в четвер на саміті ЄС в Брюсселі попередить інших лідерів союзу про “загрозу Росії для всієї Європи”.
Як повідомляв УНН, посли провідних західних країн відмовилися прийти до МЗС РФ.