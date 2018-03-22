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Bloomberg: Тереза Мей планує переконати ЄС вислати російських дипломатів

Bloomberg: Тереза Мей планує переконати ЄС вислати російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Велика Британія надає розвідувальні дані по “справі Скрипаля” ключовим союзникам з метою переконати їх вислати російських дипломатів з інших європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників, прем’єр Великої Британії Тереза Мей буде переконувати країни ЄС, щоб ті наслідували її приклад і оголосили про висилку російських дипломатів.

Мей буде попереджати про загрозу, яку несе вся Росія у всій Європі урядом Володимира Путіна під час обіду з іншими лідерами на саміті ЄС в Брюсселі в четвер, сказав журналістам високопоставлений британський чиновник.

З посиланням на високопоставленого британського чиновника агентство повідомляє, що Мей в четвер на саміті ЄС в Брюсселі попередить інших лідерів союзу про “загрозу Росії для всієї Європи”.

Як повідомляв УНН, посли провідних західних країн відмовилися прийти до МЗС РФ.

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