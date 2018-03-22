Bloomberg: Тереза Мэй планирует убедить ЕС выслать российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Великобритания предоставляет разведданные по “делу Скрипаля” ключевым союзникам с целью убедить их выслать российских дипломатов из других европейских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседников, премьер Великобритании Тереза Мэй будет убеждать страны ЕС, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов.
Мэй будет предупреждать об угрозе, которую несет вся Россия во всей Европе правительством Владимира Путина во время обеда с другими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, сказал журналистам высокопоставленный британский чиновник.
Со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника агентство сообщает, что Мэй в четверг на саммите ЕС в Брюсселе предупредит других лидеров союза об “угрозе России для всей Европы”.
Как сообщал УНН, послы ведущих западных стран отказались прийти в МИД РФ.