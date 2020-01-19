Bloomberg: головного радника Трампа по Росії тимчасово відсторонили від роботи

За даними джерела агентства, Піка вивели з Білого дому в п'ятницю. У супроводі кого співробітник РНБ покинув Білий дім, не уточнюється.

Раніше портал Axios з посиланням на джерела повідомляв, що Пік тимчасово відсторонений від роботи через проведеного розслідування, пов'язаного з питаннями безпеки. За даними порталу, раніше планувалося, що Пік разом з президентом США Дональдом Трампом відвідає Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який пройде з 21 по 24 січня в Давосі.

Працювати в СНБ Пік почав в листопаді 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря США. У Держдепартаменті він відповідав за питання, пов'язані з Іраном і Іраком.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США захищають Європу від Росії.