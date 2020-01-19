Bloomberg: главного советника Трампа по России временно отстранили от работы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик покинул свой пост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника агентства, Пика вывели из Белого дома в пятницу. В сопровождении кого сотрудник СНБ покинул Белый дом, не уточняется.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности. По данным портала, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Работать в СНБ Пик начал в ноябре 2019 года. До этого он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте он отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.
Напомним, Трамп заявил, что США защищают Европу от России.