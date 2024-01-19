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Блокування руху вантажівок перед румунським ПП "Вікову-де-Сус" припинено - ДПСУ

Блокування руху вантажівок перед румунським ПП "Вікову-де-Сус" припинено - ДПСУ

Київ • УНН

 • 24153 перегляди

Румунські фермери припинили блокаду руху вантажівок на пункті пропуску "Вікову-де-Сус".

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ". Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ППр "Красноїльськ", припинено‼️ Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі"

- йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба нагадує, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Доповнення

18 січня повідомлялося, що блокаду вантажівок на кордоні з Румунією розширили на три пункти пропуску. До заблокованих додався ПП "Халмеу-Дякове".

Румунські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на румунсько-українському кордоні 15 січня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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