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Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:40  •  18291 просмотра

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Румынские фермеры прекратили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус".

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ПП "Красноильск". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ППр "Красноильск", припинено‼️ Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме"

- говорится в сообщении.

Госпогранслужба напоминает, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Дополнение

18 января сообщалось, что блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска. К заблокированным добавился ПП "Халмеу-Дяково".

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на румынско-украинской границе 15 января.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Блокування руху вантажівок перед румунським ПП "Вікову-де-Сус" припинено - ДПСУ
Blocking of truck traffic in front of the Romanian checkpoint "Vicovu de Sus" is stopped - SBGS
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Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.

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Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

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В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

В Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения".

Общество •   •  13874 просмотра
В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

Российская армия атаковала село Береговое в Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.

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Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.

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Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.

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"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря