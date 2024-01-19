Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ПП "Красноильск". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ППр "Красноильск", припинено‼️ Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме" - говорится в сообщении.

Госпогранслужба напоминает, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Дополнение

18 января сообщалось, что блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска. К заблокированным добавился ПП "Халмеу-Дяково".

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на румынско-украинской границе 15 января.