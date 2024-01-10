Блокада на кордоні з Польщею: у черзі майже 950 вантажівок
Київ • УНН
Блокада польських перевізників та фермерів створила чергу з 950 вантажівок на польсько-українському кордоні. Найбільше вантажівок напроти ПП "Рава-Руська".
У чергах на території Польщі в бік України станом на сьогоднішній ранок на тлі блокади польськими перевізниками та фермерами перебуває майже 950 вантажівок. Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Продовжується блокування трьох напрямків: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець-Корчова". Станом на ранок це майже 950 вантажівок в чергах на цих трьох напрямках
За його словами, найбільше вантажівок напроти ПП "Рава-Руська", найменша навпроти ПП "Ягодин".
"Бачимо, що якщо раніше навпроти "Ягодина" черга зберігалася, то зараз фактично перевізники та водії відмовляються брати цей напрямок, тому що через "Ягодин-Дорогуськ" пропускається найменша кількість вантажівок. За минулу добу це було близько 150, днем раніше близько 100. Це при тому, що він здатен пропускати та забезпечувати оформлення близько 1 200-1 400 вантажівок за добу в обох напрямках", - розповів Демченко.
Також він нагадав, що 6 січня польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".
"Як відомо, був розблокований напрямок ПП "Шегині-Медика". Станом на ранок в черзі перебувало десь 500 вантажних транспортних засобів, але ми бачимо інтенсивність руху за ці дні, коли рух поновився", - зазначив Демченко.
Окрім того, він розповів про ситуацію на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.
"По напрямку кордонів зі Словаччиною, Угорщиною блокування руху не відбувається. Інтенсивність руху вантажних транспортних засобів забезпечується. По напрямку ПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в бік України на території суміжної країни маємо чергу з близько 400 вантажних транспортних засобів, а навпроти ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною в бік України в черзі близько 120 вантажівок", - сказав Демченко.
Доповнення
Раніше прем'єр Туск заявляв, що Польща близька до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною.