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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 08:01  •  108482 просмотра

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Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на сегодняшнее утро на фоне блокады польскими перевозчиками и фермерами находится почти 950 грузовиков. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Продолжается блокирование трех направлений: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец-Корчева". По состоянию на утро это почти 950 грузовиков в очередях на этих трех направлениях

- сказал Демченко.

По его словам, больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская", наименьшая напротив ПП "Ягодин".

"Видим, что если раньше напротив "Ягодина" очередь сохранялась, то сейчас фактически перевозчики и водители отказываются брать это направление, потому что через "Ягодин-Дорогуск" пропускается наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки это было около 150, днем ранее около 100. Это при том, что он способен пропускать и обеспечивать оформление около 1 200-1 400 грузовиков в сутки в обоих направлениях", - рассказал Демченко.

Также он напомнил, что 6 января польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

"Как известно, было разблокировано направление ПП "Шегини-Медика". По состоянию на утро в очереди находилось где-то 500 грузовых транспортных средств, но мы видим интенсивность движения за эти дни, когда движение возобновилось", - отметил Демченко.

Кроме того, он рассказал о ситуации на границах со Словакией и Венгрией.

"По направлению границ со Словакией, Венгрией блокировки движения не происходит. Интенсивность движения грузовых транспортных средств обеспечивается. По направлению ПП "Ужгород" на границе со Словакией в сторону Украины на территории сопредельной страны имеем очередь из около 400 грузовых транспортных средств, а напротив ПП "Тиса" на границе с Венгрией в сторону Украины в очереди около 120 грузовиков", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее премьер Туск заявлял, что Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Блокада на кордоні з Польщею: у черзі майже 950 вантажівок
Blockade on the border with Poland: almost 950 trucks in line
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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".

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