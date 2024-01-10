Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
Киев • УНН
Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".
В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на сегодняшнее утро на фоне блокады польскими перевозчиками и фермерами находится почти 950 грузовиков. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Продолжается блокирование трех направлений: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец-Корчева". По состоянию на утро это почти 950 грузовиков в очередях на этих трех направлениях
По его словам, больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская", наименьшая напротив ПП "Ягодин".
"Видим, что если раньше напротив "Ягодина" очередь сохранялась, то сейчас фактически перевозчики и водители отказываются брать это направление, потому что через "Ягодин-Дорогуск" пропускается наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки это было около 150, днем ранее около 100. Это при том, что он способен пропускать и обеспечивать оформление около 1 200-1 400 грузовиков в сутки в обоих направлениях", - рассказал Демченко.
Также он напомнил, что 6 января польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
"Как известно, было разблокировано направление ПП "Шегини-Медика". По состоянию на утро в очереди находилось где-то 500 грузовых транспортных средств, но мы видим интенсивность движения за эти дни, когда движение возобновилось", - отметил Демченко.
Кроме того, он рассказал о ситуации на границах со Словакией и Венгрией.
"По направлению границ со Словакией, Венгрией блокировки движения не происходит. Интенсивность движения грузовых транспортных средств обеспечивается. По направлению ПП "Ужгород" на границе со Словакией в сторону Украины на территории сопредельной страны имеем очередь из около 400 грузовых транспортных средств, а напротив ПП "Тиса" на границе с Венгрией в сторону Украины в очереди около 120 грузовиков", - сказал Демченко.
Дополнение
Ранее премьер Туск заявлял, что Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".
47 государств осудили поставки северокорейских ракет россии - заявление
Сорок семь стран осудили продажу КНДР ракет россии и удары рф по Украине.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области
россия утверждает, что ее силы ПВО сбили украинский беспилотник над саратовской областью.
В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW
россия стремится создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине, чтобы отдалить украинскую артиллерию, несмотря на сомнения относительно ее военной способности провести такую операцию.
США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
Эксперты КНИИСЭ изучают обломки вражеских ракет, подозревая, что в недавних ударах были использованы "Кинжалы", изготовленные из компонентов "Искандеров". Принадлежность ракет к КНДР пока не подтверждена.
россияне за сутки ранили еще двух жителей Донетчины
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 9 января.
Оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевщины
Российские войска обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, жертв нет.
Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения
Российские войска совершили 102 атаки с применением 43 беспилотников на Запорожскую область, вызвав разрушения; о жертвах не сообщается.
Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300
Российские войска обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковской области, выпустив по Харькову две ракеты С-300 и повредив лечебный оздоровительный центр; о жертвах не сообщается.