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Близько 80% громадян Ізраїлю підтримують Україну з початку вторгнення рф – посол

Київ • УНН

 • 120818 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 80% ізраїльтян підтримали українців. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час пресбрифінгу, передає кореспондентка УНН.

Близько 80% громадян Ізраїлю підтримують Україну з початку вторгнення рф – посол

Цитата

«Повірте, що ізраїльські громадяни підтримують Україну з перших днів війни. І до цього повномасштабного теракта в Ізраїлі ми проводили опитування громадської думки, ми знаєм, що близько 80% громадян Ізраїлю активно чи пасивно підтримували Україну. Стосовно ізраїльського уряду, звичайно було все не так, як нам хотілося б, виходячи із безпекових застережень ізраїльського керівництва», - сказав Євген Корнійчук.

Деталі

За словами посла, необхідно розділяти позиції та підходи ізраїльських громадян та ізраїльського уряду, бо більша частина ізраїльтян підтримувала Україну з самого початку повномасштабної війни. Також Корнійчук думає, що думка уряду Ізраїлю щодо подій в Україні змінилася завдяки останнім подіям, бо об’єктивно видно позицію рф, яка неодноразово підтримувала ХАМАС.

Тому посол впевнений, що надалі не лише громадяни Ізраїлю будуть більш проукраїнськими, а й уряд.

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