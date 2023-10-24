У списках на евакуацію з сектору Гази вже близько 350 осіб - посол України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На евакуацію із сектору Гази очікують вже близько 350 громадян, і з кожним днем ця кількість зростає. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
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«На сьогодні в списку на евакуацію з сектору Гази вже майже 350 осіб, і їх кількість щодня зростає. Це не всі особи, які проживають в Газі. Я думаю, що в Газі на сьогодні проживають, можливо, до тисячі громадян України, але нам достеменно цифра не відома, вона нікому не відома. Ми можемо говорити тільки про тих громадян, які встали на консульський облік і які підтримують зв’язок з посольством», - сказав Євген Корнійчук.
Деталі
За словами Євгена Корнійчука, ситуація в секторі Гази «абсолютно не контрольована». З кожним днем збільшується кількість громадян України, які бажають евакуюватися.
Досі тривають обстріли пункту пропуску "Рафах" між Єгиптом та сектором Гази, тому наразі жодне посольство не змогло евакуювати своїх громадян. Посол також наголосив на тому, що зараз інформацію з сектору Гази можна отримати виключно спілкуючись з активістами української громади.
«Сьогодні з’явилася інформація про чергових загиблих громадян України. Знову ж таки, ця інформація з’явилася від нашої громади. Від наших активістів. Ми її не можемо підтвердити, ніяких офіційних джерел», - каже він.
Але особи людей встановлені та повідомлено про загибель їхніх родичів.
Також є інформація про декількох поранених громадян України. Їм надається медична допомога.
Нагадаємо
Сьогодні речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі після нападу на країну палестинського ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня зросла до 19 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти, ще троє українців загинули у секторі Гази.
Зокрема у МЗС підтвердили загибель двох українських дітей в секторі Газа.
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