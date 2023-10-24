В списках на эвакуацию из сектора Газа уже около 350 человек - посол Украины

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«На сегодня в списке на эвакуацию из сектора Газа уже почти 350 человек, и их количество ежедневно растет. Это не все лица, проживающие в Газе. Я думаю, что в Газе на сегодня проживают, возможно, до тысячи граждан Украины, но нам точно цифра не известна, она никому не известна. Мы можем говорить только о тех гражданах, которые встали на консульский учет и которые поддерживают связь с посольством», - сказал Евгений Корнийчук.

Детали

По словам Евгения Корнийчука, ситуация в секторе Газы «абсолютно не контролируемая». С каждым днем увеличивается количество граждан Украины, желающих эвакуироваться.

До сих пор продолжаются обстрелы пункта пропуска "Рафах" между Египтом и сектором Газы, поэтому пока ни одно посольство не смогло эвакуировать своих граждан. Посол также отметил, что сейчас информацию из сектора Газа можно получить исключительно общаясь с активистами украинской общины.

«Сегодня появилась информация об очередных погибших гражданах Украины. Опять же, эта информация появилась от нашей общины. От наших активистов. Мы ее не можем подтвердить, никаких официальных источников», - говорит он.

Но личности людей установлены и сообщено о гибели их родственников.

Также есть информация о нескольких раненых гражданах Украины. Им оказывается медицинская помощь.

Напомним

Сегодня спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что количество погибших украинцев в Израиле после нападения на страну палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября возросло до 19 человек, один человек считается пропавшим без вести, еще трое украинцев погибли в секторе Газа.

В частности в МИД подтвердили гибель двух украинских детей в секторе Газа.

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