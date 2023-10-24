Около 80% граждан Израиля поддерживают Украину с начала вторжения рф - посол

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«Поверьте, что израильские граждане поддерживают Украину с первых дней войны. И до этого полномасштабного теракта в Израиле мы проводили опрос общественного мнения, мы знаем, что около 80% граждан Израиля активно или пассивно поддерживали Украину. Относительно израильского правительства, конечно было все не так, как нам хотелось бы, исходя из предостережений по безопасности израильского руководства», - сказал Евгений Корнийчук.

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По словам посла, необходимо разделять позиции и подходы израильских граждан и израильского правительства, потому что большая часть израильтян поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны. Также Корнийчук думает, что мнение правительства Израиля относительно событий в Украине изменилось благодаря последним событиям, потому что объективно видно позицию рф, которая неоднократно поддерживала ХАМАС.

Поэтому посол уверен, что в дальнейшем не только граждане Израиля будут более проукраинскими, но и правительство.

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