Близько 60% місцевих проігнорували призов до лав бойовиків "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Близько 60% місцевих жителів Донеччини проігнорували повістки щодо призову до лав бойовиків "ДНР". Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Спостерігається відверте небажання місцевих жителів вступати у ряди терористів. Зокрема, в Пантелеймонівці (смт у Горлівській міськраді Донецької області) військовозобов'язаним чоловікам були вручені повістки з вимогою прибути до військкомату. Однак, згідно з рапортом керівництва військкомату, близько 60% тих, хто отримали повістки, проігнорували цю вимогу", - йдеться у повідомленні.
“Інформаційний спротив” зазначає, що командування "1-го АК ДНР" вживає заходи щодо доукомплектування частин і підрозділів особовим складом до штатної потреби, у тому числі за рахунок призову на військову службу місцевого населення.
Нагадаємо, підрозділи бойовиків у "ДНР" доукомплектовують російськими найманцями, зокрема, до Макіївки прибули 25 військових з РФ.