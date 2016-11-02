Около 60% местных проигнорировали призыв в ряды боевиков "ДНР"

"Наблюдается откровенное нежелание местных жителей вступать в ряды террористов. В частности, в Пантелеймоновке (пгт в Горловском горсовете Донецкой области) военнообязанным мужчинам были вручены повестки с требованием прибыть в военкомат. Однако, согласно рапорту руководства военкомата, около 60% тех, кто получили повестки, проигнорировали это требование", - говорится в сообщении.

"Информационноесопротивление" отмечает, что командование "1-го АК ДНР" принимает меры по доукомплектованию частей и подразделений личным составом до штатной потребности, в том числе за счет призыва на военную службу местного населения.

Напомним, подразделения боевиков в "ДНР" доукомплектовывают российскими наемниками, в частности, в Макеевку прибыли 25 военных из РФ.