Близько 2 тис. дітей отримали солодкі подарунки від МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міжнародна компанія МХП привітала з новорічними святами маленьких українців. Солодкі подарунки отримали близько 2 тисяч дітей. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Агрокряж”, передає УНН.
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“Новорічні свята – це зимова казка, яку чекають усі, але особливо бажана вона для дітей, які вірять в дива та чекають на їх здійснення. Особливо цього року наші дітки потребують уваги та підтримки. Щоб створити для малечі казку, ми завітали у садочки та школи громад, де присутнє підприємство МХП-Агрокряж, та передали діткам подарунки від Фонду "МХП-Громаді". Завдяки цьому близько 2 тис. дітей отримали чудові солодкі подарунки, а головне радість і відчуття свята”, - йдеться у повідомленні.
Додамо
Загалом благодійний фонд “МХП-Громаді” передав подарунки для майже 50 тис. дітлахів з 13 областей України.
Нагадаємо
Раніше компанія МХП передала усі новорічні подарунки для партнерів на Збройні Сили України.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба"). Засновник компанії — Юрій Косюк.