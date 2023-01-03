Около 2 тыс. детей получили сладкие подарки от МХП

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“Новогодние праздники – это зимняя сказка, которую ждут все, но особенно желательна она для детей, которые верят в чудеса и ждут их осуществления. Особенно в этом году наши детки требуют внимания и поддержки. Чтобы создать для малышей сказку, мы посетили сады и школы громад, где присутствует предприятие МХП-Агрокряж, и передали деткам подарки от Фонда "МХП-Громаді". Благодаря этому около 2 тыс. детей получили замечательные сладкие подарки, а главное радость и ощущение праздника", - говорится в сообщении.

Добавим

В целом благотворительный фонд “МХП-Громаді” передал подарки для почти 50 тыс. детей из 13 областей Украины.

Напомним

Ранее компания МХП передала все новогодние подарки для партнеров на Вооруженные Силы Украины.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.