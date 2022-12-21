Новорічні подарунки: компанія МХП передала 15,5 тонн продовольства для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міжнародна компанія МХП цьогоріч передала усі новорічні подарунки для партнерів на Збройні Сили України. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
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МХП передали 15,5 тонн продовольства для двох бригад, які наразі перебувають на лінії фронту та звільняють Донеччину від окупантів.
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“У мирний час ми починали б обмінюватися подарунками цього тижня. Проте цьогоріч усі партнерські презенти з продукцією МХП ми доставили ЗСУ. В такий спосіб ми привітали наших військових та подякували їм за те, що вони щохвилини виборюють майбутнє для України”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у МХП розповіли, як великий бізнес підтримує українську медицину під час війни.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.