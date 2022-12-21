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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16119 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Новорічні подарунки: компанія МХП передала 15,5 тонн продовольства для ЗСУ

Новорічні подарунки: компанія МХП передала 15,5 тонн продовольства для ЗСУ

Київ • УНН

 • 385176 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міжнародна компанія МХП цьогоріч передала усі новорічні подарунки для партнерів на Збройні Сили України. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН

Деталі

МХП передали 15,5 тонн продовольства для двох бригад, які наразі перебувають на лінії фронту та звільняють Донеччину від окупантів.

Цитата

“У мирний час ми починали б обмінюватися подарунками цього тижня. Проте цьогоріч усі партнерські презенти з продукцією МХП ми доставили ЗСУ. В такий спосіб ми привітали наших військових та подякували їм за те, що вони щохвилини виборюють майбутнє для України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше у МХП розповіли, як великий бізнес підтримує українську медицину під час війни. 

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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