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Новогодние подарки: компания МХП передала 15,5 тонн продовольствия для ВСУ

Киев • УНН

 • 385174 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Международная компания МХП передала в этом году все новогодние подарки для партнеров на Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН

Детали

МХП передали 15,5 тонн продовольствия для двух бригад, которые находятся на линии фронта и освобождают Донетчину от оккупантов.

Цитата

“В мирное время мы начинали обмениваться подарками на этой неделе. Тем не менее, в этом году все партнерские презенты с продукцией МХП мы доставили ВСУ. Таким образом мы поздравили наших военных и поблагодарили их за то, что они ежеминутно борются за будущее для Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в МХП рассказали, как крупный бизнес поддерживает украинскую медицину во время войны. 

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.

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