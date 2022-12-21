Новогодние подарки: компания МХП передала 15,5 тонн продовольствия для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Международная компания МХП передала в этом году все новогодние подарки для партнеров на Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
Детали
МХП передали 15,5 тонн продовольствия для двух бригад, которые находятся на линии фронта и освобождают Донетчину от оккупантов.
Цитата
“В мирное время мы начинали обмениваться подарками на этой неделе. Тем не менее, в этом году все партнерские презенты с продукцией МХП мы доставили ВСУ. Таким образом мы поздравили наших военных и поблагодарили их за то, что они ежеминутно борются за будущее для Украины”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в МХП рассказали, как крупный бизнес поддерживает украинскую медицину во время войны.
Справка
МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.